Disavventura per Tina Cipollari: derubata del borsello in un bar

Disavventura per Tina Cipollari, personaggio televisivo ed opinionista nella trasmissione “Uomini e donne” in onda su Canale 5, derubata mentre era in un bar. Il ladro, un cliente abituale, non ha resistito e quando ha visto un borsello appoggiato sul bancone del locale ha approfittato della distrazione della proprietaria e l’ha rubato. Quando il giorno dopo gli agenti della Polizia di Stato gliene hanno chiesto conto, lo ha restituito ed è stato denunciato.

La vicenda si è svolta a Fiumicino: Maria Concetta Cipollari, dopo essersi accorta che le avevano rubato il borsello – contenente tra l’altro solo uno specchietto ed un rossetto – si è rivolta al commissariato Aurelio, diretto da Alessandro Gullo. Gli investigatori, dopo aver visto le immagini della videosorveglianza ed aver capito che era un cliente abituale, lo hanno aspettato discretamente.

Quando l’uomo si è trovato davanti i poliziotti ha subito ammesso di aver preso il borsello, di aver buttato lo specchietto ed il rossetto. Gli agenti dopo aver recuperato “il corpo del reato” che l’uomo aveva nascosto nella sua auto, lo hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria. Subito dopo la borsetta è stata restituita alla vittima.