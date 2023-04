Derubano un turista, un passante li segnala e li fa denunciare

Ricettazione. E' questa l'accusa che ha portato alle denuncia di 2 giovani, un tunisino e un romano. A fermarli i carabinieri, allertati da un passante in via Gioberti che ha riferito di aver notato i due derubare un turista, fornendo le loro descrizioni.

Identikit utiliai militari per rintracciarli, appena dopo, in via Filippo Turati. I carabinieri hanno recuperato un computer su cui sono in corso accertamenti per identificare il proprietario, che si era allontanato ignaro del furto subito.