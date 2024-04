Roma-Lazio, tra possibili vendette e rischio cori antisemiti: scatta il piano sicurezza per il derby

Da una parte il timore di qualche vendetta dopo il lancio di petardi e l'accoltellato dopo la sfida di Coppa Italia. Dall'altra il timore di una continuazione degli insulti anti semiti che hanno caratterizzato la vigilia. Perché se è vero che Roma e Lazio vivono un'annata sportiva non esaltante, il derby è sempre il derby e le tensioni che ne derivano sono aspetti da tenere in considerazione quando di parla di ordine pubblico.

La partita si disputerà sabato pomeriggio alle 18, ma già dalla serata di venerdì verranno effettuate le prime bonifiche sia dentro allo stadio Olimpico che nelle zone vicino all'impianto, sia sul lungotevere che a Ponte Milvio, piazzale Clodio, viale della XVII Olimpiade, Villaggio Olimpico e piazzale Maresciallo Giardino. I cancelli saranno aperti già dalle 15.30. Si va il verso il sold out dell’Olimpico con 64mila presenze.

Sarà netta la divisione dei percorsi di accesso allo stadio per impedire che le tifoserie entrino in contatto. Nella giornata di giovedì, durante il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica si è messo a punto il piano dei controlli. Pronti oltre un migliaio di uomini delle forze dell’'ordine con il supporto per la viabilità degli agenti della polizia municipale.

Faro sulle chat e sui social per capire se ci saranno blitz o appuntamenti prima e soprattutto dopo la partita. Anche per questo, oltre alle piazze del centro, saranno controllati i pub e locali notturni. Poi attenzione anche sulle frange estreme dopo il doppio ritrovamento di adesivi antisemiti al Portonaccio e al Tiburtino.

I tifosi estremisti, infatti, potrebbero approfittare del derby per lanciare messaggi anche di natura politica. È già successo in passato, potrebbe accadere ancora. Sul caso degli adesivi choc è intervenuto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri: "Sono una vergogna. Non bisogna avere alcuna sottovalutazione o indulgenza nell'utilizzo di riferimenti a un'ideologia criminale che ha portato al più grande sterminio di massa della storia e che ha compiuto crimini contro l'umanità e contro tanto cittadini romani e che ancora oggi ricordiamo".

"È vergognoso che si usino questi riferimenti e sono certo che tutte le società - ha aggiunto riferendosi al derby di sabato - faranno il massimo per evitare che ci siano riferimenti a ideologie barbare che nulla hanno a che fare con la bellezza dello sport". Duro anche il presidente del Coni, Giovanni Malagò: "È disarmante perché oltre al danno alla collettività certi soggetti lo arrecano anche alla squadra che tifano".