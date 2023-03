Derby, tensione all’Olimpico: lanci di bottiglie contro la polizia, ferito un agente

Pomeriggio di tensione all’esterno dello stadio Olimpico per il derby Lazio-Roma in programma alle 18. Circa un migliaio gli agenti chiamati a presidiare la zona intorno all’impianto in attesa dell’inizio della partita. Intorno alle 15 nei pressi del bar River, ritrovo dei tifosi romanisti, si è verificato un fitto lancio di bottiglie, bombe carta e fumogeni verso la polizia.

Cosa è successo

Stando a quanto ricostruito, i tifosi giallorossi hanno provato a forzare il cordone allestito dalle forze dell'ordine e raggiungere così alcuni tifosi laziali che stavano passando in piazza De Bosis, e gli agenti sono intervenuti con una carica di alleggerimento. È partito quindi un lancio di oggetti, con una bottiglia che ha raggiunto un poliziotto alla testa, fortunatamente senza ferirlo in modo grave.

Dentro lo stadio

La situazione è poi tornata alla calma, ma gli animi si sono poi infiammati all'interno dello stadio. All'altezza della tribuna Tevere, lato distinti sud, c'è stato un avvicinamento al vetro da parte dei tifosi laziali con qualche lancio di oggetti.