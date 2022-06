Alta velocità bloccata dal treno sviato, rientri nel caos tra ritardi e cancellazioni

Come ampiamente previsto, anche domenica è stata una giornata all’insegna dei disagi per chi si è messo in viaggio da e verso la Capitale in treno.

L’incidente ferroviario avvenuto venerdì, con il Frecciarossa 9311 parzialmente uscito dai binari nella galleria Serenissima, ha paralizzato la circolazione dei treni sulla linea dell’alta velocità Roma-Napoli e sulla linea Roma-Pescara, causando ritardi di ore, cancellazioni e variazioni di fermata e percorso.

Dissequestrata l'area dell'incidente, perizia sulla rotaia deformata

Domenica è arrivata la notizia che l'area in cui è avvenuto l'incidente è stata dissequestrata, ma restano ancora sotto sequestro, a disposizione degli inquirenti, il tratto di rotaia deformato che verrà asportato per consentire ulteriori verifiche, il locomotore posteriore danneggiato e deragliato e il locomotore anteriore. Le 11 carrozze viaggiatori sono state, invece, dissequestrate.

Non è quindi ancora chiaro quanti giorni saranno necessari per ripristinare completamente il traffico ferroviario, e dunque per quanto tempo la circolazione resterà sospesa. Il via libera deve arrivare dalla procura. I pm hanno disposto una consulenza tecnica affidata ai periti, e aperto un fascicolo per delitti colposi di pericolo, al momento a carico di ignoti. Va chiarito prima di tutto lo stato di manutenzione dei binari e dello scambio, che sembra avere ceduto al passaggio del Frecciarossa, ma anche la velocità cui procedeva il treno. Ed è anche per questo che è stata sequestrata la scatola nera, insieme con i filmati delle telecamere di sorveglianza. Il treno era partito da Torino in direzione Napoli, e l'incidente si è verificato nel primo pomeriggio di venerdì.

Circolazione sospesa nella giornata di rientro dal ponte

Rfi lavora intanto per riprogrammare l’offerta, completamente rivoluzionata sia per quanto riguarda l’alta velocità sia sul fronte dei regionali. I treni alta velocità sono instradati sui percorsi alternativi sulle linee convenzionali Roma - Napoli via Cassino e via Formia, con maggiori tempi di percorrenza da 60 a 90 minuti, e alcuni vengono fatti fermare alla stazione Tiburtina, bypassando Termini.

Conseguenza diretta, dopo il caos di venerdì e sabato a piazza dei Cinquecento, con centinaia di persone che si sono viste cancellare i viaggi o hanno atteso i treni per ore, senza indicazioni precise sugli orari, anche Tiburtina si è ritrovata invasa di persone in rientro dopo il ponte del 2 giugno, primo ponte lungo estivo, con gli sguardi rivolti ai tabelloni delle partenze e degli arrivi. Sul fronte dei regionali, le tratte interessate sono quelle verso Napoli, Frosinone, Nettuno, Frascati, Sulmona.