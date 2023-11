Il cimitero di auto nell'area sottoposta a vincolo paesaggistico

Un vero e proprio cimitero delle auto a Ponte Galeria, in un'area di 2500 metri quadri sottoposta a vincolo paesaggistico. A sequestrare il terreno, dopo una indagine per violazione delle norme in materia ambientale, sono stati gli agenti dell'XI gruppo Marconi della polizia di Roma Capitale nella giornata del 15 novembre.

All'interno dell'area era stato realizzato un deposito non autorizzato di auto, ricambi e parti di motori che inquinavano il terreno agricolo su cui venivano accumulati. Nella rimessa abusiva sono stati trovati quaranta veicoli. Al termine dei controlli la titolare, una donna di 43 anni di nazionalità romena, è stata per reato di inquinamento ambientale.