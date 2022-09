Choc a Roma, quindicenne violentata dagli amici del fidanzato

Una ragazza di 15 anni ha raccontato di essere stata violentata da due maggiorenni, davanti agli occhi del fidanzato di 16 anni che sarebbe stato complice dei due ventenni arrestati, dopo un anno, dalla polizia di Stato. Una storia cruda che arriva dalla periferia a sud di Roma e sulla quale le indagini continueranno anche nei prossimi giorni.

I fatti, secondo quanto si apprende, sono avvenuti nel 2021 e la scorsa settimana gli agenti del X distretto hanno arrestato due maggiorenni su disposizione del gip. Stando a quanto si apprende gli investigatori, ricevuta la denuncia della giovane - ascoltata in audizione protetta come avviene in questi casi - accompagnata dai genitori, hanno sequestrato il cellulare della vittima e iniziato le indagini che hanno portato all'arresto di due maggiorenni e alla denuncia del suo fidanzato.

La giovane ha raccontato di aver iniziato una relazione con un ragazzo di un anno più grande. La scorsa settimana lui avrebbe portato la quindicenne in auto con alcuni suoi amici. Questi, che sarebbero complice del fidanzato, le avrebbero proposto di consumare un rapporto sessuale di gruppo. Al rifiuto della ragazza, stando a quanto emerso fino ad ora, sarebbe scattata la violenza, mentre il sedicenne sarebbe rimasto a guardare.

La vittima minorenne dopo qualche giorno si è quindi confidata con la madre e a quel punto è scattata la denuncia. Per i due maggiorenni il Gip ha disposto l'arresto. Indagato, invece, il ragazzo di 16 anni. La questura di Roma, interpellata, fa sapere di procedere a bocche cucite.