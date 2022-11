Tensione tra studenti, la denuncia: "Giovani aggrediti da ragazzi di estrema sinistra". La Questura nega

"Ci hanno aggredito. È successo un fatto gravissimo". Con queste parole, riportate sul proprio profilo Facebook, Francesco Todde, responsabile romano di Gioventù nazionale denuncia l'aggressione di due militanti di Azione studentesca da parte di un gruppo di ragazzi di "estrema sinistra". Una presunta aggressione, però, che alla sala stampa della Questura di Roma non risulta.

Rimane comunque caldo il clima ad una settimana dalle tensioni all'università La Sapienza tra studenti e polizia seguiti poi da una occupazione lampo della facoltà di Scienze politiche. Ieri, in serata, la denuncia di una aggressione subita da ragazzi di Azione studentesca.

"È stato a tutti gli effetti un raid punitivo organizzato e premeditato, erano una sessantina, noi solo in cinque. - la versione di Todde - È il prodotto di un crescendo di tensione. È cominciata nei giorni scorsi con manifesti imbrattati, minacce di morte e scritte ingiuriose. È sfociata in aggressione fisica".

Secondo quanto raccontato da Todde l'episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio, in via San Martino della Battaglia, a due passi dalla sezione di Sommacampagna, uno dei luoghi storici della destra romana. Todde, dunque, punta il dito contro i collettivi della Sapienza e del liceo Plinio "che arrivano "armati" di bastoni e caschi e cominciano a strappare e imbrattare i nostri manifesti".

Alla Questura non risultano aggressioni

La Questura, tuttavia, al momento smentisce però che ci siano stati scontri fra i due gruppi opposti visto che non ci sarebbero notizie di feriti come conseguenza del fronteggiarsi delle due "fazioni". L'aggressione denunciata è però diventata anche un caso politico.

"Sono vicino ai ragazzi di Gioventù Nazionale. - il commento in un comunicato Fabrizio Ghera capogruppo di Fdi alla Regione Lazio - Provocazioni, intimidazioni e attacchi ai danni di esponenti di Fdi si stanno susseguendo con allarmante frequenza. Al di là delle appartenenze ideali, partiti ed istituzioni si impegnino ad isolare e a condannare gli esaltati odiatori e a ricondurre il confronto politico nei termini consoni alla democrazia, in tutti i contesti sociali, anche quelli virtuali". A questo si sono susseguite altre note di "solidarietà" da parte di esponenti di Lega e Fratelli d'Italia.

Altre proteste a La Sapienza

Intanto a La Sapienza il coordinamento dei collettivi torna a farsi sentire e ha organizzato fino a venerdì una serie di assemblee "per immaginare, discutere, insorgere in ogni spazio della nostra università" ma soprattutto in vista di due iniziative previste una per il 4 a Roma e l'altra per il 18 novembre in tutta Italia. L'iniziativa del 4 riguarderà solo la Sapienza con un corteo che attraverserà la città universitaria. "Per un'università alternativa ci riuniremo sotto la statua della Minerva il 4 novembre alle 11 per partire in corteo e costruire insieme un'università che rimetta al primo posto il diritto allo studio e il benessere psicologico dello studente, che sia transfemminista, ecologista e sicura, dentro la quale non si consumino violenze e la polizia non trovi spazio", annuncia il Coordinamento dei collettivi dell'ateneo.



Venerdì 18 novembre invece, la mobilitazione, partita da Roma, si estenderà a livello nazionale. Oggi pomeriggio gli studenti dei Collettivi e di Cambiare Rotta si sono incontrati al pratone dell'ateneo per un momento collettivo assembleare e per costruire le due iniziative. "Il 18 Novembre saremo nelle piazze di tutto il Paese. Serve una mobilitazione grande e plurale; in piazza ci saranno tutte le associazioni e collettivi studenteschi del Paese. Piuttosto che al merito, il Governo pensi a investire sull'istruzione e ad ascoltare chi rappresenta gli studenti", afferma Giovanni Sotgiu, coordinatore nazionale dell'Unione degli Universitari.