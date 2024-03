Denuncia l'estorsore e viene minacciato di morte, pretendeva soldi ogni mese

Agli arresti domiciliari pretendeva soldi ogni mese da un vicino di casa. Un pizzo di 160 euro. Denunciato dalla vittima è tornato alla carica, pretendendo che quest'ultima ritirasse la denuncia. Minacce di morte davanti alla compagna costate l'arresto all'aguzzino, un 52enne italiano.

Sono stati gli agenti del VIII distretto Tor Carbone di polizia a intervenire la scorsa settimana nella zona del Gazometro, all'Ostiense. Una segnalazione di un'aggressione ai danni di un uomo nel suo appartamento. Una volta sul posto i poliziotti hanno trovato la vittima, ovvero un uomo di 54 anni di origine romena, in compagnia della convivente.

L’uomo ha dichiarato agli agenti di conoscere il suo aggressore, poiché lo aveva già denunciato in passato per i reati di estorsione e minacce aggravate. Il 54enne mentre era in casa ha notato sopraggiungere l’aggressore presso la sua abitazione. Quest’ultimo ha iniziato a inveire contro di lui e a minacciarlo di morte se non avesse ritirato la denuncia sporta in passato, intimando di consegnargli 160 euro mensilmente.

A questo punto l’aggressore si è allontanato, per poi presentarsi nuovamente in compagnia di altre persone, scagliando una bottiglia di vetro contro la finestra della vittima. L’uomo, impaurito, ha chiamato il 112, mentre le tre persone si sono allontanate nuovamente.

Una volta identificato l’aggressore, i poliziotti hanno accertato che il 52enne era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. A quel punto si sono portati presso la sua abitazione e, portato presso gli uffici di polizia, lo hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto per tentata estorsione, evasione e minacce aggravate. Il Gip ha poi disposto la misura cautelare della custodia in carcere, eseguita dagli stessi agenti.