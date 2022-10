Quattordicenne abusata sessualmente nello scantinato di una scuola

Una quattordicenne ha denunciato di aver subìto molestie sessuali da parte di un uomo di 30 anni. Il fatto raccontato dalla giovane nella mattinata di mercoledì, secondo quanto raccontato dalla minorenne, è accaduto in un locale prefabbricato di una scuola di Ostia, periferia a sud di Roma. L'uomo avrebbe avuto la disponibilità del locale dell'ex mensa dove dormiva.

Nella notte fra martedì e mercoledì, secondo quanto appreso, il trentenne avrebbe ospitato la giovane. Con la quattordicenne erano presenti anche con due ragazzi e una ragazza 20enni. Durante la notte la minorenne sarebbe stata palpeggiata dal 30enne, poi denunciato dalla polizia per violenza sessuale e rilasciato.

La posizione dell'uomo resta al vaglio dell'autorità giudiziaria. Il commissariato Lido ha sentito tutte le persone coinvolte nella vicenda per ricostruire i fatti. La minorenne è stata portata in ospedale in stato di choc.