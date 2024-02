Assalto alla Cgil: due indagati per i saluti romani in aula dopo la sentenza

Violazione dell’articolo 5 della legge Scelba, come stabilito dalla recente sentenza della corte di Cassazione, a sezioni unite, sul cosiddetto saluto romano. La procura della Repubblica di Roma ha iscritto sul registro degli indagati, due persone con l'accusa di aver violato la legge Scelba, al termine della lettura della sentenza di condanna per i responsabili dell'assalto alla sede della Cgil in occasione della manifestazione No Green Pass.

Il reato, secondo i pm romani si configurò in aula quando un gruppo di sostenitori di Forza Nuova, alzarono il braccio mimando il saluto fascista. In quell'occasione, vennero condannati a otto anni e sette mesi, il leader del movimento Italia Libera, Giuliano Castellino, Roberto Fiore e Luigi Aronica a otto anni e 6 mesi. I due indaganti risultano iscritti anche per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e oltraggio alla Corte.