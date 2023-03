Denise Pipitone, negativo il test del dna sulla giovane bosniaca

La giovane rom di origini bosniache che vive alle porte di Roma non è Denise Pipitone. In comune le due ragazze hanno il mese di nascita e un’assonanza nel nome. Il dna prelevato su Denisa non corrisponde a quello della bambina – ormai ragazza – scomparsa da Mazara del Vallo, intorno a mezzogiorno del 1° settembre del 2006, come riporta l’Adnkronos.

È durata poche ore l’ennesima speranza di Piera Maggio e Pietro Pulizzi, genitori di Denise Pipitone, di ritrovare la loro figlia a diciannove anni dalla scomparsa. Nella serata di venerdì, i giornalisti della trasmissione ‘Quarto grado’ avevano rivelato l’esistenza di una ragazza di etnia bosniaca, residente nella periferia nord est di Roma, alla quale la polizia aveva prelevato il dna nell'ambito dell'inchiesta sul rapimento della bambina siciliana. A disporre l’esame genetico alla giovane era stato Fernando Asaro, il Procuratore di Marsala. “Un tuffo al cuore, sono fatti che non dovrebbero nemmeno accadere. Le notizie, specialmente quelle particolari, dovrebbero passare prima da noi genitori e poi dalla stampa” ha commentato Piera Maggio dopo il servizio andato in onda ieri sera su Rete Quattro.

Nel tardo pomeriggio di sabato, è arrivata la conferma: Denisa, la giovane di origine bosniaca intervistata dalle telecamere di Gianluigi Nuzzi, non è Denise Pipitone. Ancora una volta, il sogno dei Pulizzi di riabbracciare la figlia, si infrangono su una pista sbagliata. Per mamma Piera e papà Pietro è ancora il tempo di lottare – come fatto in questi anni – affinché la ricerca di Denise non si fermi e i responsabili della sua scomparsa assicurati alla giustizia.