Denise Pipitone, prelevato il dna a una giovane rom della periferia nord est

Si chiama Denisa, ha vent’anni e vive nei palazzi popolari della periferia nord est di Roma. È una giovane rom di etnia bosniaca, a lei, nei giorni scorsi, i carabinieri hanno prelevato il dna nell’ambito dell’indagine sulla scomparsa di Denise Pipitone da Mazara del Vallo. A raccontarlo sono state le telecamere della trasmissione ‘Quarto grado’, andata in onda nella serata di venerdì su Rete Quattro. “Non eravamo a conoscenza di questo accertamento – ha scritto sulla sua pagina Facebook Piera Maggio, la mamma di Denise - Rimaniamo sempre speranzosi ma con i piedi ben piantati a terra in attesa di notizie concrete. Non possiamo permetterci illusioni dolorose”.

Il prelievo del Dna

La data di nascita di Denise Pipitone e di Denisa coincidono: entrambe sono nate il 26 ottobre del 2000. “La sua data di nascita è uguale alla mia” racconta la giovane rom ai microfoni dei giornalisti di ‘Quarto grado’: è per questa ragione che i carabinieri le hanno prelevato il dna sotto alla lingua con un tampone. I militari – stando al racconto della ragazza – le avrebbero chiesto di rimanere in città in attesa dei risultati. “In realtà secondo l’anagrafe, Denisa è nata in Bosnia nel 2002, due anni dopo Denise Pipitone” ha spiegato la giornalista Marchionni nella ricostruzione del servizio.

Le speranze di mamma Piera

È ancora Denisa a raccontare che i carabinieri le hanno mostrato la foto di un uomo per chiederle se lo conoscesse: l’uomo era Pietro Pulizzi, padre della bambina scomparsa ma per la giovane non è un volto noto. A diciannove anni da quel giorno, la scomparsa di Denise Pipitone continua a rimanere un mistero. Che fine ha fatto la bambina di due anni scomparsa dalla sua casa a Mazara del Vallo una calda mattina di settembre? Se lo chiedono i genitori, Piera Maggio e Pietro Pulizzi, se lo chiedono gli investigatori che adesso stanno lavorando su una nuova pista che dalla Sicilia porta a Roma.