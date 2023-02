Delusioni amorose in serie, donna disperata dà fuoco ad un B&B

Tragedia sfiorata nella notte tra venerdì e sabato a Valmontone dove una donna di 45 anni, originaria dell'est Europa, ha dato fuoco al suo alloggio in un B&B. E' stata lei stessa ad autodenunciarsi e a consentire ai carabinieri della stazione di Colleferro di evitare il propagarsi delle fiamme.

Giunti sul posto infatti hanno trovato l'alloggio avvolto dal fumo che per fortuna non aveva ancora raggiunto il resto della struttura. Messi in salvo le altre stanze e i relativi ospiti, i vigili del fuoco hanno domato le fiamme e posto in sicurezza gli alloggi.

Nel frattempo i carabinieri hanno interrogato la donna, ricostruendo i motivi del gesto originato da motivi sentimentali. Più in particolare una serie di delusioni amorose, accumulatesi nel corso degli ultimi anni, l'hanno portata in una condizione di disperazione, trasformatasi in un estremo tentativo di farla finita, interrotto dalla paura della tragedia. Così si è recata dai carabinieri e si è autodenunciata. Per lei è scattato l'arresto per incendio doloso.