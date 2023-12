Delitto di Via Poma, la procura di Roma chiede archiviazione della nuova indagine

La procura di Roma ha chiesto l'archiviazione dell'inchiesta, riaperta nel marzo dello scorso anno, sull'omicidio div, uccisa con 29 coltellate nell'agosto del 1990 in via Poma. Il nuovo fascicolo, per omicidio volontario contro ignoti, era stato avviato dopo l'esposto presentato dai familiari.

Al termine delle indagini svolte dai magistrati capitolini con la sezione di polizia giudiziaria dei carabinieri di piazzale Clodio, con l'audizione di più venti persone nella veste di persone informate sui fatti e dopo aver rianalizzato gli atti dei processi che si sono svolti, è stata sollecitata al gip l'archiviazione. Al termine dei nuovi accertamenti svolti non sono emersi, a quanto si apprende, nuovi elementi utili.

Quando venne uccisa, Simonetta Cesaroni aveva vent’anni. Viveva nel quartiere Don Bosco con la famiglia, madre, padre e la sorella Paola, e dopo il diploma aveva iniziato a lavorare per la Reli, uno studio commerciale che seguiva le pratiche contabili per diversi clienti.

Di fianco ai protagonisti del delitto ci sono le teorie emerse nel corso degli anni: alla pista passionale e a quella dell'aggressione. Nulla ha mai trovato effettivo riscontro. La famiglia di Simonetta, però, non ha mai rinunciato a cercare risposte, ora un altro stop.