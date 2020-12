Maltempo a Ostia: delfino trascinato dalla mareggiata e trovato morto in spiaggia 

Trascinato contro gli scogli dalla violenta mareggiata di queste ore, un delfino è stato trovato morto all'altezza della spiaggia Libera Blu, sul litorale di Ostia non lontano dal Canale dei Pescatori. "Sul posto è intervenuta la Capitaneria di Porto - ha fatto sapere l'assessore all'Ambiente del X municipio Alessandro Ieva - domani mattina il corpo sarà portato via".

Diversi i danni da maltempo sul mare di Roma. Questa notte il forte vento ha distrutto alcune cabine del lido la Vecchia Pineta, sul lungomare Lutazio Catulo a Ostia. Sono intervenuti i vigili urbani a chiudere il tratto interessato, dal Canale dei Pescatori a Piazza dell'Aquilone, per consentire il ripristino delle condizioni di sicurezza per la circolazione e il transito delle persone. Sul posto anche volontari del gruppo Protezione Civile The Angels. Sempre a Ostia poi, in via Alessandro Piola Caselli, un albero caduto ha danneggiato cinque macchine parcheggiate sulla strada.