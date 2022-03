Il prof no vax denunciato e multato per essersi tuffato nelle terme urlando insulti contro Draghi

Ha inscenato una protesta tuffandosi nella vasca di un centro termale di Civitavecchia, per poi urlare insulti contro il presidente del consiglio Mario Draghi. Davide Tutino, il professore di filosofia che già in passato aveva scioperato contro l'obbligo di green pass e vaccino imposti dal governo, si è reso nuovamente autore di una azione contro le scelte volute per arginare la diffusione del contagio da coronavirus.

A ricostruire quanto successo lo scorso 13 marzo, i carabinieri di Civitavecchia. Tutino, utilizzando un biglietto acquistato da un suo collaboratore in possesso di regolare green pass, è entrato nel centro termale e, vestito, si è tuffato nella vasca urlando frasi contro Draghi.

A filmare la protesta, prima dell'arrivo delle forze dell'ordine, proprio il suo collaboratore. I due, denunciati per sostituzione di persona e violazione delle normative anti covid, sono stati multati per 400 euro a testa. Lo smartphone usato per riprendere l'azione contro Draghi, è stato sequestrato.