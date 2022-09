Non rispetta il daspo e torna a Roma: diciassettenne sorpreso con droga e contanti

Si aggirava nei pressi della stazione Termini quando è stato notato e fermato dalle forze dell’ordine ma ha tentato di fuggire opponendo resistenza. I fatti in via Giovanni Giolitti nella serata di venerdì.

Poco dopo la mezzanotte, i carabinieri del nucleo Roma Scalo Termini erano impegnati a svolgere controlli della zona quando hanno notato un giovane aggirarsi in via Giovanni Giolitti. Il ragazzo, diciassettenne di Zagarolo, all’arrivo dei militari ha tentato la fuga, è stato raggiunto e ha opposto resistenza. Una volta bloccato dai carabinieri è stato perquisito. I militari lo hanno trovato in possesso di dosi di hashish e denaro contante.

Il giovane già in passato era stato raggiunto da un provvedimento di daspo urbano per aver messo a segno alcune rapine. È stato denunciato per violazione del daspo, resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di sostanze stupefacenti e riaffidato ai genitori.