Chi è Dante Spinelli, il 28enne accusato di aver ucciso Caterina Ciurleo durante una faida per il controllo del territorio

Dante Spinelli, 28 anni, appartenente a una nota famiglia di sinti italiani è conosciuto come 'Peppe'. Sarebbe stato lui, secondo le indagini della squadra mobile di Roma e della procura, ad aver sparato cinque colpi di pistola nel pomeriggio di giovedì a Villaggio Falcone. Uno di quei proiettili, vagante, ha centrato la Smart dov'era a bordo Caterina Ciurleo, 81 anni, e l'ha uccisa.

Con precedenti e residente a pochi metri dal luogo del ferimento, Dante Spinelli è stato rintracciato e fermato dopo un'indagine negli ambienti del sottobosco criminale nella zona di Roma Est. Sullo sfondo di quello che sarebbe stato un agguato contro un'altra auto, quella dei rivali, c'è una faida per il controllo del territorio, un regolamento di conti, non si esclude per la gestione dello spaccio di droga.

Chi è Dante Spinelli

D'altronde il suo nome compare anche nell'ordinanza che ricostruì lo spaccio da 100.000 euro al mese di Villaggio Falcone. Le indagini, fatte nel 2020, l'anno dopo portarono a una serie di arresti.

Secondo chi indagò su quei fatti Dante Spinelli detto 'Peppe' operava nella zona di Ponte di Nona e nascondeva illegalmente armi di varia tipologia e calibro. Aveva comunque un ruolo defilato, da secondo piano, ma maneggiava pistole e fucili.

Caccia ai complici

Ora quest'altra indagine, ben più grave. Drammatica e che ha il compito di ricostruire la morte di un'anziana innocente che si è trovata in mezzo a una guerra tra bande. Il fascicolo è stato affidato ai magistrati della direzione distrettuale antimafia di Roma.

La visione delle videocamere è stata decisiva. Da lì è stato possibile risalire alle targhe dei veicoli e a chi era a bordo delle auto. Dalla Fiat sarebbero stati esplosi i colpi. Il calibro della pistola usata per sparare è un 9 corto come hanno confermato i bossoli rinvenuti in strada, ma non ci sarebbe stato un conflitto a fuoco. Gli spari sono stati esplosi tutti da quell'arma.

Chi era nell'altra auto, una Golf, era l'obiettivo dell'agguato. I pezzi per comporre il puzzle, assicurano fonti investigative, non sono finiti qui. C'è da capire chi era in auto con Dante Spinelli e chi era il suo bersaglio. Ma anche dove 'Peppe' si è nascosto per 24 ore e se quell'agguato era organizzato. Di certo Spinelli era uscito per sparare e lo ha fatto.

Chi era Caterina Ciurleo

Caterina Ciurleo, vedova e nonna, abitava a Torre Maura. Era una testimone di Geova e si era trasferita a Roma da Reggio Calabria anni fa. La sua amica, la 63enne che era al volante della Smart, era religiosa come lei. Le due stavano tornando a casa dopo essere andate a trovare un'amica. Lei, gli amici e i parenti dell'81enne sono distrutti e vogliono giustizia. Tutto si è consumato in pochi istanti nel pomeriggio di giovedì.

La Smart con a bordo le due donne si è trovata tra una Golf e una Fiat 500 che sgommavano. Poi gli spari, almeno cinque e quel maledetto proiettile che ha centrato la citycar. La macchina biposto ha proseguito la marcia per qualche decina di metri, prima di fermarsi fra via della Riserva Nuova e via Prenestina, a poca distanza dal centro commerciale.

La rabbia

Pochi secondi e il sedile lato passeggero, quello dov'era Caterina Ciurleo, era intriso di sangue. Quindi la corsa in ospedale, la doppia operazione per estrarre l'ogiva dalla polmone. All'alba di ieri il peggioramento e poco dopo le 10 il decesso. Mentre investigatori e inquirenti indagano, Villaggio Falcone si stringe nella tragedia.