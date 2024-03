Il vandalo che rovescia cassonetti, danneggia bici e spacca auto in sosta

Come una furia: cassonetti, biciclette e auto nel mirino. Un giovane, protagonista di una notte di vandalismi all'Appio Latino. Teatro dei danneggiamenti piazza Tuscolo.

Sono state decine le chiamate al 112 a partire da poco dopo la mezzanotte. A richiamare l'attenzione di residenti e passanti un ragazzo, con "felpa verde e uno zaino". Come una furia il ragazzo ha dapprima ribaltato un cassonetto per la raccolta dei rifiuti. Poi ha spostato l'attenzione su alcune biciclette, scaraventandole in terra e in mezzo alla strada.

Non contento, armato di un coltellino, ha messo nel mirino le auto parcheggiate distruggendo lunotto e parabrezza di due macchine. Sul posto è poi arrivata una volante della polizia. Fuori di sé il giovane si è però scagliato contro gli agenti mordendo un poliziotto alla mano.

Bloccato non senza difficoltà è stato portato in codice rosso e sedato all'ospedale San Giovanni. Identificato per un ragazzo di 26 nato in Nepal è stato arrestato per danneggiamento, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. La sua posizione è ora la vaglio della magistratura.