Notte brava in spiaggia: banda di giovani danneggia stabilimento e prova ad entrare nel ristorante

Notte brava in spiaggia a Fregene dove quattro giovanissimi sono stati denunciati per danneggiamento e tentato furto aggravato. Sono stati i carabineiri della Compagnia di Ostia, transitando nelle prime ore della mattina in piazza Pedaso , nei pressi di un noto stabilimento balneare del Comune di Fiumicino, ad essere attirati da alcune sdraio rotte e buttate alla rinfusa in spiaggia.

Guardando meglio i militari hanno alcuni ragazzi che stavano cercando di introdursi nell’attiguo ristorante, al momento ancora chiuso. I militari, quindi, hanno immediatamente bloccato il gruppo, composto da 4 giovanissimi romani e li hanno tutti denunciati per danneggiamento e tentato furto aggravato.