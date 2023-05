Lanciano bottiglie e danneggiano il supermercato appena inaugurato

Inaugurazione movimentata al supermercato Penny all'Esquilino. Due uomini infatti hanno lanciato bottiglie in terra e danneggiato alcuni reparti dopo aver minacciato l'addetto alla sicurezza. E' accaduto ieri pomeriggio in via di Santa Croce in Gerusalemme.

Sono state numerose le telefonate fatte al 112 a partire dalle 15:00 di giovedì 25 maggio che segnalavano la presenza di due soggetti molesti che stavano devastando il supermercato dopo aver aggredito l'addetto alla sicurezza. Sul posto le volanti e gli agenti del commissariato Viminale hanno poi ricostruito l'accaduto fermando i due esagitati.

Ascoltato l'addetto alla sicurezza e alcuni testimoni hanno riferito ai poliziotti che i due erano stati sorpresi mentre cercavano di uscire da una porta di emergenza. Invitati a non farlo hanno reagito e dopo aver aggredito il vigilante colpendolo con un calcio in petto hanno dato in escandescenze cominciando a danneggiare gli scaffali gettando la merce in terra.

Non contenti, dopo aver rotto delle bottiglie, hanno minacciato l'addetto alla vigilanza invitandolo a uscire fuori per chiarire la questione. Fermati in via Santa Croce in Gerusalemme, i due sono poi stati identificati dalla polizia in due cittadini marocchini di 33 e 54 anni e denunciato per minacce aggravata.