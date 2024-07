Non solo furti. Danneggia la scuola in cerca di un posto dove dormire la notte

Furti, atti vandalici ma anche occupazioni, seppur per una sola notte. A fare i conti con i danni ancora una scuola e sempre nel V municipio, al Collatino, territorio dove i plessi scolastici (asili, scuole elementari e istituti superiori) sono finiti sotto attacco di ladri e vandali. Oltre 50 quelli consumati e tentati a maggio, con un trend migliorato di poco il mese successivo. Con l'arrivo di luglio gli interventi non sono terminati, anzi. Ma se lo scorso 3 di luglio sono stati ancora dei ladri a essere sorpresi in un asilo nido a Torrespaccata, l'ennesima scuola del quadrante est è stata questa volta danneggiata da un uomo al fine di poterci passare la notte dentro. Una occupazione abusiva, sventata dalla polizia locale di Roma Capitale in un plesso scolastico di via Giorgio Perlasca, dove già in passato i ladri avevano visitato l'asilo nido L'ape Birichina

I fatti sono accaduti sabato pomeriggio, quando, a seguito dell'attivazione dell'allarme anti-intrusione all'interno del plesso scolastico sito in via Giorgio Perlasca, è accorsa sul posto una pattuglia del V gruppo Casilino della polizia locale. Accertata l'effrazione, gli agenti hanno trovato un uomo, di origine libanese di 35 anni, che si era introdotto all'interno della scuola.

L'uomo, condotto presso gli uffici per le procedure di identificazione e gli accertamenti del caso, è stato denunciato per occupazione abusiva.