Danneggia la porta ed entra nella scuola

Ha danneggiato una porta ed è entrato in una scuola a Tor de' Schiavi. Un uomo, poi denunciato dalla polizia locale di Roma Capitale. I fatti sono avvenuti nella notte tra giovedì e venerdì, quando gli agenti del V gruppo Prenestino hanno ricevuto una segnalazione, dalla centrale operativa Lupa, per intrusione in un plesso scolastico elementare di via Anagni, in zona Centocelle.

La pattuglia, giunta sul posto, ha immediatamente avviato tutte le verifiche del caso, individuando, all’interno di un’aula, una persona. L’uomo, italiano di 30 anni, dopo aver forzato le porte di accesso e aver danneggiato i rilevatori di presenza collegati all’impianto di allarme, si era introdotto abusivamente all’interno della scuola.

Il trentenne, già noto alle forze di polizia, è stato denunciato alla magistratura per introduzione abusiva in edificio pubblico, avvenuta mediante danneggiamento aggravato, con violenza sulle cose.

Per lui è stato richiesto anche l’aggravio della misura cautelare già a suo carico, di divieto di dimora nel territorio del comune di Roma, alla quale non aveva ottemperato.