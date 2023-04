In attesa al pronto soccorso danneggia arredi e vetri con l'asta per le flebo

Era in attesa del suo turno al pronto soccorso. Poi, all'improvviso, ha dato in escandescenze inveendo davanti ai presenti. Una vera e propria furia con l'uomo - un 56enne italiano - che ha poi rivolto la sua ira contro arredi, suppellettili e vetri della struttura ospedaliera, armato di una asta per le flebo. E' accaduto nel pomeriggio di martedì scorso all'ospedale di Subiaco.

In particolare l'uomo, dopo aver accusato un malore, ha richiesto l'intervento al 118. Trasportato all'Angelucci si è scagliato poi contro alcuni arredi del pronto soccorso danneggiandoli. Rotto anche il vetro dove era contenuto l'estintore antincendio, ha quindi rovesciato i cassonetti contenenti i rifiuti speciali, il tutto utilizzano una asta per le flebo.

Richiesto l'intervento al 112 al pronto soccorso sono intervenuti i carabinieri della stazione di Subiaco che hanno poi arrestato l'uomo. Messo a disposizione dell'autorità giudiziaria è accusato di danneggiamento aggravato.