Il ladro di moto picchiato dal proprietario che danneggia arredi e bagni al pronto soccorso

Picchiato dal proprietario della moto che voleva rubare è stato portato al pronto soccorso ma ha dato in escandescenza. In attesa in ospedale ha infatti sfogato la sua ira colpendo e danneggiando con calci e pugni gli arredi ed i servizi igienichi del nosocomio romano. E' accaduto giovedì sera all'ospedale Santo Spirito.

Preludio al danneggiamento è stata una colluttazione avvenuta a Prati, dove l'uomo - un 35enne romano - era stato sorpreso a rubare una moto dal proprietario del mezzo a due ruote. Un tentato furto avvenuto in via Giuseppe Ferrari a cui ha fatto seguito una colluttazione. Rimasti feriti sia il ladro che il proprietario della moto, il primo è stato trasportato al policlinico Umberto I mentre il predone è stato accompagnato in ambulanza, assieme ad una pattuglia dei carabinieri della stazione Roma Trionfale intervenuta a Prati per il furto, all'ospedale Santo Spirito.

Una volta nel pronto soccorso del nosocomio di Borgo Pio il 35enne ha però dato in escandescenze danneggiando arredi e servizi igienici. Bloccato non senza difficoltà dai militari dell'arma l'uomo è stato denunciato per rapina impropria e danneggiamento.