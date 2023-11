Prende a calci la porta del tram, il vetro va in frantumi e ferisce una passeggera

Momenti di tensione intorno alle 17 di lunedì 20 novembre sul tram 8 a Roma dove, all'altezza di piazza Gioacchino Belli, un uomo - straniero - ha preso a calci la porta del mezzo Atac, danneggiandola. L'ultimo colpo, il più violento, ha mandato in frantumi il vetro della porta con le schegge che hanno colpito una passeggera di 19 anni.

La ragazza, ferita al polpaccio, è stata medicata sul posto dal personale medico del 118, preferendo di non andare in ospedale. In piazza Gioacchino Belli anche i carabinieri della stazione Trastevere che sono al lavoro per rintracciare l'esagitato. Alle 17.40 il servizio del tram è tornato regolare.