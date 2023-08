Maltempo a Roma, oltre 240 interventi: tre feriti in poche ore. Danni sul litorale per una violenta mareggiata

Tre feriti in poche ore per alberi caduti, oltre duecentoquaranta interventi di vigili del fuoco e polizia locale a Roma per danni dovuti al maltempo e una mareggiata che ha devastato tanti stabilimenti di Ostia, Fregene e Maccarese. È il bilancio delle ultime trentasei ore di pioggia e vento che hanno colpito la Capitale e la sua provincia in questa coda di fine estate. Tra le zone più colpite quelle di Ostia, Eur e Prati.

Gli interventi in città

Dalle otto del mattino di martedì 29 agosto, solamente i vigili del fuoco hanno effettuato circa 160 interventi, legati per lo più ad alberi caduti e rami pericolanti. La squadra operativa ha lavorato per gestire le richieste telefoniche dei cittadini al numero unico di emergenza. "Le squadre hanno lavorato incessantemente affinché siano ristabiliti i disagi recati a case, strade, giardini per la pioggia e il forte vento", spiegano da via Genova. Altri ottanta quelli della polizia locale.

Tre i feriti

E proprio a causa degli alberi e dei rami caduti, nelle ultime ore, si sono registrati tre feriti. Il primo lunedì pomeriggio sul lungotevere in Augusta dove un platano si è abbattuto su un veicolo in sosta. Il secondo in via di Castel Fusano, dove il conducente dell'auto, per evitare un albero caduto in mezzo alla carreggiata, si è schiantato contro un tronco. Infine il terzo, in via di Casal Palocco: un albero si è schiantato su un'auto in transito.

Alle prime ore di martedì, il forte vento ha fatto crollare un albero in via dei Monti Parioli, all'altezza di via Rubens. Sul posto la polizia locale e i vigili del fuoco. Il crollo poco dopo la mezzanotte. La pianta, cadendo, ha distrutto tre auto e uno scooter. Nessun è rimasto ferito.

Scena simile anche in via Vincenzo Chiarugi a Roma nord. I residenti hanno chiamato i vigili che hanno allertato il servizio giardini del Municipio 14 che è intervenuto per la messa in sicurezza dell'area dopo il crollo di un grosso ramo che ha gravemente danneggiato un'auto.

Danni sul litorale

Le raffiche di vento, in questa coda di estate, hanno causato danni agli stabilimenti di Ostia, Fregene, Anzio e Maccarese. Danneggiate diverse strutture con cabine e ombrelloni finiti in mare. A Ostia è stata divelta ed è poi caduta sugli scogli la statua di Nettuno. Spazzate via le palafitte del V-Lounge e cabine inagibili al Kursaal.