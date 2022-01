Vandalo stacca a calci la sfera in marmo di una colonna del ministero

Stava passando davanti la sede del ministero quando, senza un apparente motivo, ha cominciato a prendere a calci una sfera di marmo staccandola dalla sua base. A danneggiare la sede del dicastero dei trasporti un giovane italiano, poi arrestato dalla polizia.

I fatti poco prima delle 19:00 di domenica 16 gennaio in via Nomentana 2, zona Porta Pia. Qui il vandalo, un ragazzo di 23 anni, ha cominciato a prendere a calci una delle sfere in marmo che si trova su un capitello che da' sul marciapiede antistante il ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Staccata la struttura marmorea dalla sua sede, il gesto del giovane non è passato però inosservato alle persone in transito nella zona che hanno quindi richiesto l'intervento al 112.

Sul posto sono quindi intervenuti gli agenti di polizia bloccando il vandalo. Identificato è stato poi arrestato per danneggiamento aggravato di un bene sotto tutela artistica.