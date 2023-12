Danneggia il monumento simbolo della città, poi insulta sindaco e carabinieri sui social

Prima i danni al monumento che si trova nella piazza della città, poi gli insulti resi pubblici sui social contro il sindaco e le forze dell'ordine. Succede a Carpineto Romano, piccolo comune della provincia romana, dove i carabinieri della locale stazione hanno notificato un provvedimento di divieto di accesso ai centri urbani nei confronti di un 50enne, cosiddetto Daspo Urbano o Dacur.

Il Daspo urbano, emesso dal questore di Roma, prevede il divieto per due anni di accesso nei locali pubblici o esercizi analoghi, nonché il divieto di stazionare nelle immediate vicinanze degli stessi, ubicati nel centro di Carpineto.

Il provvedimento di prevenzione emesso a tutela del decoro urbano tende a contrastare le condotte moleste, spesso determinato dall’abuso di alcol, impedendo a talune persone l’accesso e la libera fruizione di determinati luoghi pubblici e di intrattenimento ove vengono somministrati cibi e bevande.

Il 50enne si era già reso protagonista di alcuni episodi di disturbo della quiete pubblica tutti minuziosamente registrati dai carabinieri, in particolare lo scorso 28 ottobre, in quel centro, per futili motivi, danneggiava fioriere e cesti della spazzatura tentando di appiccare fuoco a un’opera in legno - "Il cuore della città" - molto significativa per la comunità carpinetana che, nella circostanza, riportava delle bruciature. Poi, il 6 novembre scorso pubblicava sui suoi profili social network, di pubblico dominio, post diffamatori nei confronti del sindaco nonché dei post in cui rivolgeva frasi ingiuriose nei confronti delle forze dell’ordine.

Il 50enne è stato quindi denunciato alla procura della Repubblica di Velletri per il reato di danneggiamento di opere pubbliche a seguito di incendio e per diffamazione a mezzo social.