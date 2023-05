Troppa attesa: passeggero distrugge cabina del bus, autista scende per riprenderlo e viene rapinato

Prima l'atto vandalico poi la rapina. Un pomeriggio da dimenticare per un autista della Roma Tpl costretto poi a interrompere la corsa. I fatti nel primo pomeriggio di venerdì a bordo del bus della linea 088 che collega la zona di Massimina alla Gianicolense. A scatenare la reazione di un utente "un'attesa in fermata troppo lunga". Una volta sul bus il passeggero ha infatti danneggiato il mezzo pubblico a bordo del quale si trovavano altri passeggeri. Scappato il vandalo, l'autista è sceso per riprenderlo con il telefono cellulare ma è stato rapinato dello smartphone da una seconda persona che si trovava in quel momento alla fermata. Poi la chiamata al 112.

I fatti, come testimoniato dall'autista in sede di denuncia alla polizia, sono avvenuti intorno alle 13:00 di venerdì 5 maggio quando il conducente, un 39enne, si è fermato con il bus alla fermata Casale Lombroso, sull'omonima via che attraversa la zona di Massimina. Aperte le portiere a bordo dello 088 è salito un uomo che ha cominciato a bestemmiare e a urlare contro l'autoferrotranviere. Motivo? Erano, a suo dire, 40 minuti che stava attendendo l'autobus in fermata. Poco propenso al dialogo il passeggero ha quindi cominciato a colpire il vetro divisorio della cabina di guida, infrangendolo.

Impaurito l'autista ha quindi aperto le portiere per permettere a due passeggeri di allontanarsi ed evitare possibili problemi. Poi la fuga del vandalo. L'autista prova a inseguire tentando di riprenderlo con il suo smartphone ma proprio in quel momento un altro ragazzo, che si trovava alla fermata, glielo ha sfilato dalle mani per poi scappare con lo stesso telefonino.

Richiesto l'intervento al 112 sul posto sono intervenute le forze dell'ordine. Impaurito, ma illeso, l'autista 39enne ha rifiutato le cure del personale del 118 giunto nel frattempo in via del Casale Lombroso. Interrotta la corsa del mezzo pubblico, l'autista ha poi sporto regolare denuncia in commissariato.