Vigne Nuove, prende a cazzotti il bus e rompe i tergicristalli

Ha preso a pugni un autobus e danneggiato il tergicristallo del mezzo della linea 38, causando l'interruzione del servizio. È accaduto ieri sera dopo le 21, a Roma, e un uomo di 41 anni, romano, è stato denunciato per interruzione di pubblico servizio. La corsa è stata interrotta per più di 10 minuti all'altezza di via della Vigne Nuove. Il conducente Atac ha chiamato i soccorsi e sul posto sono intervenuti i carabinieri di Talenti.