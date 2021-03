Armato di bottiglia distrugge vetro dell'auto della polizia locale in sosta davanti il comando

Via Goito (foto google)

Armato di una bottiglia di vetro ha danneggiato un'auto della Polizia Locale parcheggiata davanti il comando per poi minacciare i vigili nel tentativo di guadagnarsi la fuga. Ad essere arrestato dagli stessi 'caschi bianchi' un cittadino ghanese.

I fatti sono accaduti sabato scorso in via Goito, a Castro Pretorio, quando l'uomo , di 45 anni, lanciando urla e proferendo frasi sconnesse, ha improvvisamente infranto il vetro di un’auto, sotto la sede del II Gruppo Sapienza per poi tentare di darsi alla fuga, minacciando il personale intervenuto con una bottiglia rotta.

Condotto presso gli uffici del Gruppo per ulteriori accertamenti, il 45enne è stato arrestato, mentre due agenti hanno dovuto ricorrere alle cure mediche, con prognosi di due e sette giorni.