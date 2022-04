L'uomo che danneggia le auto in sosta e si sdraia al centro della carreggiata

Se lo è trovato davanti sdraiato al centro della carreggiata mentre stava transitando in auto sulla strada. Impaurita la automobilista è scesa per accertarsi se avesse avuto un malore ma lo ha trovato ubriaco con difficoltà a reggersi in piedi. Uno stato di alterazione fisica e motoria che non ha impedito all'uomo di danneggiare il vetro di una vettura in sosta, prima di essere bloccato dalla polizia. E' accaduto stanotte a Montesacro.

A richiedere l'intervento al 112 poco prima dell'1:00 della notte fra domenica e lunedì una donna, poi allontanatasi una volta resasi conto dello stato di ubriachezza dell'uomo trovato in terra in strada. In via Veglia, strada del III municipio, sono quindi intervenuti gli agenti delle volanti della questura di Roma. Sul posto hanno quindi trovato ancora l'uomo che alla vista dei poliziotti ha cominciato ad urlare frasi sconnesse e senza senso.

Bloccato non senza difficoltà i poliziotti hanno quindi accertato che l'uomo, poco prima, aveva infranto il vetro anteriore di una Nissan Micra in sosta sulla strada, colpendola a pugni. Con la mano ancora insanguinata è stato quindi portato negli uffici del III distretto Fidene Serpentara.

Identificato in un cittadino dell'Ecuador di 24 anni, è stato denunciato per danneggiamento aggravato.