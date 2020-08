Giovedì con il piccone, a ferragosto con un tubo di ferro: ancora danni alle auto in sosta ad Ostia

Ancora danni alle auto in sosta ad Ostia. Il colpevole? sempre lo stesso. Giovedì mattina, 13 agosto, con un piccone aveva danneggiato le auto sul lungomare Paolo Toscanelli. Intercettato dai poliziotti, il 30enne romano è stato arrestato per danneggiamento aggravato e denunciato per detenzione di armi o oggetti atti ad offendere. Dopo la convalida dell’arresto da parte del Tribunale, al giovane è stato imposto l’ obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. Nella notte di Ferragosto però il giovane romano ha colpito di nuovo.

Stavolta l'intervento della polizia in via Duca di Genova dove era stata segnalata una rissa. Una volta arrivati sul posto, hanno constatato la presenza del 30enne che, con un tubo di ferro lungo 86 centrimetri e largo 2, stava nuovamente danneggiando le autovetture in sosta.

Una volta accompagnato negli uffici di polizia, controllando il suo nominativo nella banca dati, i poliziotti hanno accertato che il fermato era stato arrestato proprio due giorni prima per lo stesso reato dai colleghi dello stesso Reparto Prevenzione Crimine. Recidivo, dovrà rispondere di danneggiamento aggravato.