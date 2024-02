Danneggiata la statua di Simon Bolivar. Il presidente venezuelano Maduro: "Aggressione fascista"

È successo ancora. A Città Giardino è stato danneggiato nuovamente il busto di Simon Bolivar simbolo dell'indipendenza del Venezuela, e di altri paesi dell’America Latina, dalla dominazione spagnola.

La stele, alta 8 metri, sita all’interno del Parco Simon Bolivar - a due passi dalla sede del III municipio Montesacro - è stata buttata giù proprio come successo nel 2019 prima di essere ripristinata.

A denunciarne l’accaduto Nicolas Maduro presidente della Repubblica Bolivariana del Venezuela che sui social ha accusato di questo ignobile gesto le orde di estrema destra del quartiere. Queste le sue parole: “Denuncio l'inaccettabile aggressione che orde fasciste in Italia hanno perpetrato a Montesacro, contro Simon Bolivar, Padre e Libertador della nostra America libera. Ripudio totalmente questa aggressione portata avanti da coloro che sono amici dell'estrema destra venezuelana che non vogliono la Patria... questo è quello che vorrebbero fare al popolo venezuelano e, che sia chiaro, non glielo permetteremo! Con Bolivar andiamo sempre verso la vittoria”.