Litiga con l'autista e danneggia la portiera del bus a calci e pugni

Ha litigato con l'autista ed ha poi riversato la sua ira contro la portiera dell'autobus, danneggiandola e costringendo il conducente ad interrompere le corse. Ad essere danneggiato un bus Atac che si trovava in servizio nella zona di Monte Mario, con il vandalo poi allontanatosi prima dell'arrivo della polizia.

L'intervento dei carabinieri della stazione Roma Monte Mario intorno alle 19:00 di ieri, lunedì 5 settembre, in via Chiarugi, a due passi da piazza Santa Maria della Pietà. Una volta sul posto i militari dell'arma hanno ascoltato l'autista del bus della linea 913 che ha denunciato l'accaduto fornendo una descrizione del vandalo, al momento non identificato.