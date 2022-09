Danneggia vetro del bus con il martello d'emergenza, poi minaccia l'autista: "Fammi scendere"

Ha preso il martello frangi vetro che si trovava sul bus e l'ha utilizzato per danneggiate il vetro posteriore del mezzo pubblico sul quale si trovava in compagnia di altri due amici. Poi, con lo stesso attrezzo di emergenza, ha minacciato l'autista: "Facci scendere" per poi allontanarsi con il "trofeo" appena preso a bordo dell'autobus.

I fatti sono accaduti nel pomeriggio di martedì a bordo di un convoglio Atac della linea 280, che collega piazza Mancini al Flaminio a piazzale dei Partigiani all'Ostiense. Interrotta la corsa nei pressi di ponte Cavour, l'autista - che non ha riportato conseguenze - ha quindi richiesto l'intervento al 112.

Sul posto è quindi intervenuta una volante del commissariato Borgo di polizia. Ascoltati alcuni testimoni il giovane è stato fermato poco dopo con ancora il martello frangi vetro indosso. Identificato in un minorenne romano è stato denunciato in stato di libertà per danneggiamento aggravato ed interruzione di pubblico servizio con il bus rientrato in deposito in quanto impossibilitato a proseguire la corsa.