Non visitano subito la figlia e danneggia pronto soccorso

Momenti di tensione all'ospedale Grassi di Ostia. Un uomo ha dato in escandescenza danneggiando il pronto soccorso perché, a suo dire, i medici stavano ritardando nel visitare sua figlia colpita da un malore poco prima.

Il 41enne è poi andato via con la figlia prima dell'arrivo dei carabinieri. Poco prima, l'uomo, nell'attesa che la figlia venisse visitata dai medici per un leggero malore, per futili motivi, dovuti all'ingiustificata pretesa che la figlia fosse visitata nell'immediatezza, ha colpito con un pugno il vetro divisorio dello sportello dell'accettazione danneggiandolo lievemente e bloccando temporaneamente il servizio pubblico.

L'uomo si è poi allontanato con la figlia prima dell'arrivo dei militari giunti sul posto dopo una segnalazione al 112 da parte del personale sanitario e del personale di vigilanza del Grassi.