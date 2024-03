Fuori controllo distrugge il citofono e prende a calci lo scooter del padre. I genitori lo avevano allontanato da casa

Rincasato drogato e in forte stato d'agitazione dopo aver fatto - per l'ennesima volta - "serata" con gli amici. Molesto, per questo i genitori lo hanno cacciato da casa, al fine di schiarirsi le idee e interrompere i suoi atteggiamenti violenti. Una scelta che il giovane figlio - un 22enne romano - non ha però accolto. Particolarmente contrariato ha cominciato a prendere a calci tutto quello che gli è capitato sotto tiro. Allontanatosi, è però tornato alla carica dopo alcune ore sotto casa dei suoi a Città Giardino, tanto da costringere il padre a chiamare la polizia per evitare il peggio.

Sono stati gli agenti del III distretto Fidene Serpentara a intervenire su disposizione della sala operativa in una delle piazze del quartiere del municipio Montesacro. Un giovane che, durante la notte, aveva danneggiato il citofono e lo scooter parcheggiato, di proprietà del papà, perché assieme alla mamma gli avevano vietato l’ingresso in casa.

Il figlio in forte stato di agitazione, si è presentato più volte alla porta d’ingresso dell’appartamento e ha iniziato a colpirla con violenza. Inoltre ha lanciato un vaso in direzione del padre che stava aprendo la porta.

Gli investigatori hanno bloccato e tratto in arresto il 22enne perché gravemente indiziato di maltrattamenti in famiglia. L’operato dei poliziotti è stato convalidato dalla magistratura e per il giovane si sono aperte le porte del carcere di Regina Coeli.