Militare ucciso a Roma, c'è un sospettato: stretta sulle indagini

C'è un sospettato per l'omicidio del militare Danilo Salvatore Lucente Pipitone, morto ieri a Roma dopo un'aggressione tra venerdì e sabato notte a Centocelle. Le forze dell'ordine sono sulle tracce di un uomo di circa 30 anni di origine tunisina, detenuto fino al 4 aprile 2018 per spaccio di droga. Era stato censito dall'ufficio immigrazione della Capitale nel 2013.

Secondo fonti di polizia, potrebbe essere anche in possesso di documenti falsi. Gli investigatori sarebbero arrivati a lui dopo aver identificato l'uomo che ha noleggiato una Fiat Cinquecento Abarth ripreso dalle telecamere di sorveglianza.

Sulla vicenda indagano i poliziotti della Squadra Mobile. Danilo Lucente Pipitone è stato aggredito in via dei Sesami mentre andava a riprendere la sua vettura. La pista della lite per incidente stradale è stata scartata. Quella della rapina, invece, desta sospetti perché Pipitone aveva con sé ancora cellulare e portafoglio. In quella zona agiscono bande di spacciatori e protettori di prostitute.

La famiglia di Pipitone, dopo la notizia della morte, ha deciso di donare i suoi organi. "Il mio cordoglio e le mie condoglianze alla famiglia e a tutto l'esercito per la scomparsa del Caporal Maggiore Danilo Salvatore Lucente Pipitone. Ha lottato contro la morte dopo l'aggressione subita ma purtroppo non ce l'ha fatta. - il commento del ministro della Difesa Guido Crosetto: "Sono commosso dalla decisione di donare gli organi, con il suo ultimo gesto d'amore e d'altruismo contro la violenza subita ha voluto servire il Paese ancora una volta".