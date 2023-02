Danilo Lucente Pipitone, chi era il militare dell'esercito ucciso a Centocelle

Il militare dell'esercito Danilo Salvatore Lucente Pipitone ucciso a Centocelle nel corso di una lite in strada, era stato per mesi in prima linea contro il Covid. Il 44enne, che lavorava come infermiere all'ospedale militare del Celio, era conosciuto da tutti. Colleghi e pazienti.

Ha infatti lavorato fin dai primi momenti dell'emergenza pandemica nel reparto di rianimazione del Celio. Originario di Erice, in provincia di Trapani, si era arruolato nel 2002 in ferma volontaria annuale. Poi la specializzazione in operatore sanitario dell'esercito, i primi incarichi anche in Albania nel 2006, e l'impegno sanitario.

Era entrato in servizio al Celio e dal febbraio 2020, con la pandemia, è stato impegnato per salvare le vite della persone. Sempre attento, scrupoloso, riservato. Lo ricordano così amici e colleghi. L'associazione sindacale libera rappresentanza dei militari ha postato su Facebook un ricordo e la foto: "L'associazione si stringe intorno alla famiglia del collega Danilo Salvatore Pipitone. Un gesto vile ed insensato che strappa alla vita ed ai suoi affetti più cari il nostro fratello in armi Danilo, militare dell'esercito italiano che con passione e dedizione svolgeva il suo servizio presso l'ospedale militare Celio di Roma. Esprimiamo le nostre più sentite condoglianze".

Messaggio anche dal Sum dell'esercito: "Esprimiamo il nostro cordoglio. Alla famiglia, il sindacato unico dei militari porge le più sentite condoglianze. Confidiamo che gli esecutori di questa vile aggressione vengano, al più presto assicurati alla giustizia".

Condoglianze anche dall corpo militare volontario Cri: "Il comandante Roberto Spremberg esprime a titolo personale e di quello di tutto il personale militare CRI il più sentito profondo cordoglio e di stretta calorosa vicinanza alla famiglia del primo graduato Salvatore Danilo Lucente Pipitone, infermiere presso il Celio, tragicamente scomparso a causa di una aggressione subita libero dal servizio. Onori al primo graduato Salvatore Danilo Lucente Pipitone.