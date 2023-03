Omicidio Andrea Fiore, svolta nelle indagini: fermato un sospettato

C'è un sospettato per la morte di Andrea Fiore, il 54enne ucciso con un colpo di pistola nella sua abitazione al Quadraro. Italiano, classe 1979, Daniele Viti, originario di Veroli, in provincia di Frosinone, è stato fermato nella notte dagli investigatori della squadra mobile della questura di Roma nella zona del Corviale. Ascoltato dagli inquirenti, potrebbe essere il killer del meccanico freddato con un colpo di pistola, esploso con un revoler, sulla porta di casa. Secondo gli investigatori il 44enne domenica sera si sarebbe presentato fuori dalla porta di casa di via dei Pisoni. Esploso un colpo di pistola sarebbe poi fuggito. A chiamare la polizia lo stesso Fiore "Aiuto mi hanno sparato", con la vittima che avrebbe riferito il nome del suo assassino agli inquirenti. Una volta nella casa cantoniera dove Fiore viveva al civico 19 di via dei Pisoni i poliziotti lo hanno trovato già privo di vita, ucciso con un colpo di pistola esploso all'addome.

Interrogato dagli investigatori, il 44enne di Veroli sarebbe una persona conosciuta dalla vittima. In attesa della eventuale convalida del fermo di indiziato di delitto, restano da accertare le cause ed eventualmente i mandanti dell'omicidio. Per Viti l'accusa è di omicidio volontario.

Due omicidi al Quadraro in dieci giorni

Meccanico di professione, Andrea Fiore era una vecchia conoscenza delle forze dell'ordine. Nel suo passato diversi precedenti: danneggiamento, furti, lesioni, resistenza a pubblico ufficiale, evasione e spaccio di droga. Nato e cresciuto al Quadraro il 54enne era amico di Luigi Finizio, anche lui freddato a colpi di pistola mentre si trovava a un distributore di carburante di via dei Ciceri, lo scorso 13 marzo. Entrambi con precedenti nel mondo dello spaccio, Finizio era cugino di Girolamo, compagno della sorella della moglie di Angelo Senese, un boss che a sua volta è fratello di Michele, detto O' Pazzo. Un agguato, dunque, che ha ucciso un uomo e potrebbe aver dato un segnale al gruppo proprio dei Senese.

Gli inquirenti, che lavorano a bocche cucite, non escludono che proprio questi legami fra droga e criminalità possano essere alla base dell'omicidio del meccanico del Quadraro vecchio.