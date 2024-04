"Violento i tuoi genitori e ti taglio a pezzi": le minacce e le torture a chi non pagava la droga

"Violento tua madre, sevizio tuo padre e ti faccio a pezzi. Ti metto il ferro in bocca". È una delle tante minacce che Daniele Salvatori, 47 anni, in passato vicino a personaggi del calibro di Marco Esposito, detto 'Barboncino' e di Salvatore Sibio, detto 'Er Tartaruga, rivolgeva alle sue vittime. A una in particolare che, insieme alla sua famiglia, è finita in un vortice estorsivo da oltre 300mila euro. Un incubo iniziato per una partita di droga non pagata che aveva trasformato la vita della vittima, un uomo di 36 anni che non ha mai nascosto i suoi problemi di tossicodipendenza e della sua famiglia, in un inferno. Minacce e intimidazioni continue, anche con le armi.

Chi è Daniele Salvatori

A conferma della pericolosità e della spregiudicatezza di Salvatori, c'è anche un precedente. A ottobre 2022 era stato tratto in arresto in flagranza di reato dai carabinieri di Cassino, perché sorpreso vicino all'abitazioni delle vittime con un mano un'arma clandestina. Non solo. Salvatori è un personaggio noto nel mondo criminale romano. Il suo nome viene citato anche nell'operazione Maverick che sgominò la banda di Salvatore Sibio, vecchia conoscenza della Banda della Maranella, il suo gruppo - organizzato su quattro livelli - si basava sullo stile dello storico clan Triassi, smantellato nel corso degli anni con le operazioni Anco Marzio e Nuova Alba e quindi rivali degli Spada.

Da Ostia a Cinecittà

Salvatori è un "libero battitore", racconta chi indaga. Uno di quelli che ha il suo giro nella zona di Cinecittà, che collabora con molti. A Ostia, nella banda del 'Tartaruga' sgominata nel 2018, di fatto era andato a scuola. Si occupava della zona di Ostia Ponente, sotto il comando di Michele Cirillo detto 'Bo' e Mario Vallerani detto 'Power'.

Quindi da Ostia, Salvatori ha spostato il suo raggio d'aziona tra Cinecittà, Don Bosco e dintorni. Nel corso delle indagini che hanno portato al suo nuovo arresto all'alba del 16 aprile, è emerso come Salvatori, insieme ad altri complici, armi in mano ha minacciato di morte più volte la vittima e ha costretto anche la madre e il fratello del 36enne a dargli oltre 300mila euro. Le somme di denaro estorte venivano date principalmente in contanti, ma anche sotto forma di bonifici a favore di amici di Salvatori che, di fatto, facevano da prestanome, da porti sicuri per quei soldi.

Le minacce

In sostanza, la vittima appena riusciva a mettere insieme qualche soldo doveva darlo al suo aguzzino. Polizia di Stato e carabinieri, coordinati dalla direzione distrettuale antimafia, hanno sgominato il gruppo di Salvatori. Era composto da 11 persone. Tra loro anche due fratelli. L'incubo inizia nel 2014. Il fratello vittima, il 36enne tossicodipendente, che si riforniva anche a Ostia, viene contattato da Salvatori. I due, in sostanza, si conoscevano bene.

"Tuo fratello ha un debito di 13mila euro, dovete pagare". L'uomo così fa, ma è solo l'inizio, come racconterà alle forze dell'ordine in due denunce: "Dopo quell'episodio non sono stato più contattato", fino al 2021 quando Salvatori torna a battere cassa e lo fa con violenza. I due fratelli, ormai entrambi nel mirino del 47enne Salvatori, vengono sequestrati in un appartamento al Don Bosco prima e in un appartamento a Torre Spaccata poi.

I fratelli del Quarticciolo

"Ci hanno fatto inginocchiare e ha puntato alla testa una pistola", il racconto. I due fratelli pagano, tanto e subito. I bonifici sono continui e quando il plafond giornaliero del bancomat raggiunge il limite scatta il sequestro di persona. Silvestri ha le idee chiare, così tanto anche da contattare due fratelli che fanno affari al Quarticciolo.

Anche loro, millantando di essere rivali di Salvatori, quando invece risulteranno essere loro complici, offrono lo stesso trattamento al 36enne tossicodipendente e al fratello. L'obiettivo è uno, puntare ai 300mila euro di incasso dalla coppia, di famiglia benestante. D'altronde, anche nelle minacce, il modus di Salvatori e del suo gruppo è sempre stato chiaro: "Ti piscio addosso, sei il mio cane. Adesso ti metto il guinzaglio, mi devi fare tutti i bonifici". Le vittime denunciano. Carabinieri e polizia indagano e scattano gli arresti.