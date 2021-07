Daniele D'Amore morto in un incidente a Centocelle a 34 anni, lascia una moglie e tre figli piccoli

/ Via di Centocelle

Lo ricordano tutti così, come nella foto, sorridente, attivo. Pieno di vita. Amante del ballo e, soprattutto, della sua famiglia. Daniele D'Amore, 34 anni, è stata la diciassettesima vittima da giugno sulle strade di Roma e provincia, la terza vittima in una settimana. Domenica scorsa, infatti, sulla via Cristoforo Colombo si è verificata un'altra tragedia.

Alessandro Rega, secondo quanto emerso dalle analisi del X Gruppo Mare della polizia locale di Roma Capitale che indaga ancora sul sinistro, era a bordo di una Smart for Four a quattro posti ed era seduto sul sedile posteriore. Nella carambola mortale, ha perso la vita anche Antonio Bevilacqua, suo amico.

Questa volta, invece, lo scenario drammatico si è spostato in via di Centocelle. Daniele D'Amore, residente a Torpignattara, era uscito con il suo T-Max quando si è scontrato sabato mattina, contro una Toyota Aygo guidata da una giovane di 25 anni, che si è fermata a prestare soccorso. Secondo i primi accertamenti svolti dagli agenti di Polizia Locale, lo schianto sarebbe avvenuto lateralmente. Uno scontro fatale per il 34enne che è morto sul colpo.

Una tragedia che ha sconvolto amici e parenti di D'Amore, che aveva una moglie tre figli piccoli. "Sono senza parole Daniè ma che ci combini un bacio fin lassù", ha scritto Veronica sui social. "Ci siamo visti l'ultima volta un mese fa, mi hai presa in braccio. Insieme a quella tua risata contagiosa, sei stata una persona buona, altruista, genuina e soprattutto caciarona. E quanto ci mancherà tutta quella caciara", lo ricorda Eleonora.

"Quando la vita si accanisce così contro 2 poveri genitori , non puoi far altro che chiederti perché. Condoglianze alla famiglia, alla moglie , ai figli. Tanto dolore davvero, ma perché?", è il pensiero di Sara. Nicola, invece, lo ricorda postando le foto delle serate nelle quali veniva ritratto Daniele - ascensorista di professione - mentre ballava, era anche un insegnante per passione.