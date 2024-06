Dal Quarticciolo a Centocelle, controlli a tappeto: 4 arresti in poche ore

Nelle ultime 48 ore, i carabinieri hanno effettuato una attività di controllo nei quartieri Centocelle, Gordiani, Quarticciolo, Osteria del Curato e Santuario, con particolare attenzione all’area di piazza dei Mirti, via dei Castani e all’area del terminal della metro Anagnina. Nel corso delle attività sono state arrestate 4 persone e denunciate altre 7.

Nel dettaglio, i carabinieri hanno arrestato un egiziano di 21 anni, già noto alle forze dell’ordine, sorpreso a cedere una dose di hashish a un acquirente, tentando poi di sottrarsi all’arresto fuggendo a piedi e lanciando un sasso per non farsi arrestare ma è stato raggiunto e condotto in caserma.

Poco dopo, i carabinieri della stazione di Villa Bonelli hanno arrestato un cittadino marocchino di 27 anni e un romano di 28, entrambi già noti alle forze dell’ordine, sorpresi mentre cedevano sostanze stupefacenti a diversi acquirenti, prelevando le dosi da un vano contatore per l’acqua. Bloccati immediatamente, i Carabinieri sono riusciti a rinvenire e sequestrare 17 dosi di crack e la somma contante di circa 110 euro.

Stessa sorte anche per un cittadino tunisino di 32 anni, senza fissa dimora e con precedenti, che sottoposto a un controllo d’iniziativa in strada è stato trovato in possesso di 16 dosi di crack e 6 di cocaina e la somma di 40 euro circa, occultati all’interno di un pacchetto di sigarette, che ha tentato di disfarsi ma è stato arrestato dai Carabinieri.

I successivi controlli hanno permesso ai carabinieri di denunciare a piede libero due cittadini romani di 25 e di 21 anni, poiché trovati in possesso nella loro a abitazione di circa 18 g di hashish e 20 di marijuana.

Denunciato altresì dai carabinieri, un marocchino di 26 anni, senza fissa dimora e con precedenti, che a seguito di un controllo è stato trovato in possesso senza giustificato motivo di un coltello a serramanico.

Una cittadina romana di 28 anni, già nota alle forze dell’ordine, è stata denunciata dai militari per porto di armi o oggetti atti ad offendere, poiché trovata in possesso senza giustificato motivo di un coltello a scatto e di uno spray al peperoncino.

Individuato e rintracciato nel corso dei controlli un tunisino di 24 anni che da accertamenti si è appurato che era il conducente di un'autovettura che a seguito di un sinistro stradale si era dato alla fuga e pertanto è stato denunciato dai Carabinieri