Decine di daini morti a Fregene, avviate le indagini per stabilire le cause

Almeno quindici esemplari di daini sono stati trovati morti in un'area a sud di Fregene. Le prime carcasse furono rinvenute e già esaminate a partire nella seconda metà di luglio. Ora il numero è salito. Una moria che ha allarmato il comune di Fiumicino che vuole vederci chiaro. Stando a quanto si apprende, nei giorni scorsi la Asl ha iniziato a eseguire analisi e accertare così le cause dei decessi.

Nei prossimi giorni sarà convocata una riunione tecnica dal comune con la Asl Roma 3, la riserva statale, il Wwf, e la protezione civile per chiarire la situazione, "attenzionata agli uffici competenti e sotto controllo", fa sapere l'amministrazione.

Le indagini

Gli ultimi esemplari morti a fine luglio sono stati esaminati dai veterinari della Asl Rm 3. Dai primi risultati non ci sarebbero segni di avvelenamento da pesticidi. L'analisi degli organi permetterà una valutazione più specifica. Una ipotesi è quella che a provocare la morte potrebbe essere stata una massiccia quantità di patate ingerite rimaste sotto terra e coltivate.

Secondo quanto appreso, infatti, la buccia delle patate contiene la solanina che se ingerita può provocare alterazioni nervose e sonnolenza, tra i tanti sintomi. I daini anche se non fossero morti con la solanina potrebbero essere molto più rallentati e quindi prede più facili per i predatori. Quali? Ancora non è chiaro anche perché sui corpi non ci sarebbero morsi evidenti.

La colonia di daini

Di certo dopo la pandemia da coronavirus, con le restrizioni che hanno limitato la circolazione dei cittadini, la colonia dei daini a Fregene è molto aumentata di numero nelle aree boschive e verdi della zona. Fino a poco più di un anno fa, diversi infatti erano stati gli impatti con veicoli proprio tra Fregene e Maccarese.

Negli ultimi due anni l'amministrazione di Fiumicino ha preso delle misure per evitare incidenti come la segnaletica luminosa che allerta gli automobilisti del passaggio dei daini e la ristrutturazione delle reti lungo campi agricoli. Di recente gli avvistamenti sono aumentati sempre di più. Nell'ultima settimana una decina di esemplari sono stati visti in viale Sestri Ponente e viale della Pineta, a Fregene.