Da Termini a Prati, rubano profumi e completi intimi: prese ladre beauty

Nel primo pomeriggio del 5 agosto i carabinieri della stazione di San Lorenzo in Lucina hanno arrestato una 19enne romena che, unitamente ad una minore non imputabile, ha fatto razzia in più negozi all’interno della galleria Forum Termini e in via Cola di Rienzo.

In particolare, la ladra, con l'aiuto della piccola complice, ha portato via 16 profumi e una borsa da un negozio in via Cola di Rienzo, 17 completi intimi e 12 prodotti di cosmesi da due distinte attività nella stazione Termini.

I Carabinieri hanno recuperato tutta la merce e sequestrato una borsa schermata che la 19enne ha usato per eludere le barriere antitaccheggio delle attività commerciali visitate. La refurtiva, del valore complessivo di 3.140 euro, è stata riconsegnata agli aventi diritto.