Da Napoli a Roma sull'auto a noleggio con 26 chili d'hashish

Ventisei chili di hashish a bordo dell'auto a noleggio. E' la scoperta fatta dagli agenti della polizia di stato al Tufello. Insospettiti dall'auto e dai tre componenti, i poliziotti hanno avviato servizi di osservazione, individuando il coinvolgimento dei tre in attività illecite.

Si è così deciso di procedere al controllo.

Alla guida del veicolo è stato individuato un 56enne di origini napoletane trovato in possesso di 26 chili di hashish. L'uomo stava cedendo stupefacenti a un 57enne romano e 44enne napoletano, tutti gravati da precedenti di Polizia. Tutti tratti in arresto per reati inerenti lo spaccio di sostanze stupefacenti.