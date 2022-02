Cyberbullismo, Blanco agli studenti: "Non postate tutto sui social"

Oltre 270mila alunni delle scuole italiane hanno seguito in diretta streaming per partecipare all'evento Cuoriconnessi 2022, con il cyber bullismo, organizzato dalla polizia postale e da Unieuro. All'evento ha partecipato anche Blanco, fresco vicitore di Sanremo, con un collegamento è stato effettuato dalla sua abitazione.

"Quando sul web ti vengono tutti addosso non è mai bello, anche se ti dicono che non vai bene in niente, ricordati che quello che fai deve andare bene per te. Credere in te stesso ti dà anche più personalità per reagire", il consiglio del cantante 18enne ai giovani vittime di cyberbullismo nel corso dell'evento dedicato alla lotta contro il bullismo e ai reati online. "

"Il web è un'arma a doppio taglio - ricorda Blanco- è una grande evoluzione che ci ha permesso di rimanere connessi con tutti, ma usato in maniera sbagliata e senza conoscerlo è molto pericoloso". "Ricordatevi - conclude il cantante - tutto ciò che è privato tenetevelo per voi, perché non si sa dal web dove finisce, certe cose devono essere solo nostre e poi ricordatevi di rivolgervi agli adulti e alla Polizia se siete in difficoltà. Non postate tutto, è bello avere dei segreti".

"Per maneggiare la rete serve la consapevolezza e con l'incremento dei reati online è importante la prevenzione a tutti i livelli. Oggi il patrimonio più importante sono i ragazzi che devono informarsi, conoscere e la Polizia è a piena disposizione per aiutarli in questo"., ha aggiunto il capo della polizia, il direttore generale della pubblica sicurezza Lamberto Giannini durante Cuoriconnessi.